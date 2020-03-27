С Adobe Photoshop вы можете конвертировать изображения RGB в CMYK. Эта программа имеет несколько преимуществ перед преобразованием изображений при экспорте данных для печати в других графических редакторах.

С помощью профессиональных программ для рисования и вёрстки, таких как InDesign, Illustrator, вы можете автоматически преобразовывать изображения и графику из RGB в CMYK при экспорте данных для печати. Всё, что вам нужно сделать, это установить правильный цветовой профиль и сделать несколько кликов в нужных местах. Такое преобразование из RGB в CMYK даёт удовлетворительные результаты. Но в некоторых случаях лучше конвертировать фотографии с помощью Photoshop, так как после конвертации цвета меняются (фотография становится более тусклой).

При изменении цветового профиля в других программах, вы имеете ограниченные возможности настройки цветов, но с помощью Photoshop вы можете настроить цвет ваших фотографий непосредственно в программном обеспечении для редактирования изображений.

Конвертируйте фотографии из RGB в CMYK с помощью Photoshop

Шаг 1

Сначала вы должны загрузить и установить правильные цветовые профили (ISO Coated v2 или ISO Coated v2 300%). Оба профиля бесплатны и могут быть активированы всего несколькими щелчками мыши.

Шаг 2

Откройте свою фотографию в Photoshop и нажмите «Редактирование» и «Преобразовать в профиль…».

Шаг 3

Теперь открывается новое всплывающее окно. В исходном цветовом пространстве вы видите исходное цветовое пространство вашей фотографии, а в целевом цветовом пространстве вы можете установить цветовое пространство, в которое вы хотите преобразовать ваше изображение (ISO Coated v2 300% или ISO Coated v2). Теперь нажмите OK, чтобы конвертировать из RGB в CMYK.

Шаг 4 (необязательно)

У вас есть возможность редактировать изображение в цветовом пространстве CMYK, например, вы можете настроить цвет и контрастность. Однако в большинстве случаев этот шаг не нужен, так как цвета после преобразования изменяются незначительно.



Шаг 5

Затем вы можете сохранить свою фотографию как JPG или TIFF. При сохранении в формате JPG убедитесь, что для параметра качество установлено значение «Наилучшее», и в параметрах разновидность формата выберите «Базовый („стандартный“)».

Как изменяются цвета

Как описано в начале, цвета ваших фотографий неизбежно меняются при конвертации RGB в CMYK. Степень, в которой конвертация влияет на внешний вид ваших фотографий, частично обусловлена выходным цветовым пространством и цветовыми тонами вашего изображения. В примере с изображением собаки вы можете видеть изменение в пурпурно-голубых цветах. Второй пример изображения показывает более заметную разницу. Стоит помнить, что это всего лишь симуляция цветов CMYK, ведь вы по-прежнему просматриваете изображение на экране ПК или смартфона, который может отображать только цвета RGB.



Итак, вы закончили конвертацию RGB в CMYK? Тогда ваши фотографии готовы к печати. Теперь пришло время выбрать правильный рекламный материал, на котором ваша фотография также будет красиво выглядеть. Например, популярными полиграфическими изделиями являются листовки, буклеты и брошюры.